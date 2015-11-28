أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أمين ورقيب شرطة بتهمة بيع الدراجات البخارية المضبوطة بقنا

Google+ Print
ضبط أمين ورقيب شرطة بتهمة بيع الدراجات البخارية المضبوطة بقنا ضبط أمين ورقيب شرطة بتهمة بيع الدراجات البخارية المضبوطة بقنا
تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة نجع حمادى من القبض على أمين ورقيب شرطة لاتهامهما ببيع دراجات بخارية مضبوطة، لعدم وجود لوحات رقمية بها مقابل 700 جنيه للدراجة.

وأفاد مصدر أمنى أن قوة أمنية برئاسة العقيد حمدى أبو القاسم وكيل فرع البحث الجنائى بنجع حمادى تمكنت من ضبط كل من "عبده.ا.ع"، أمين شرطة، و"أحمد.ح"، رقيب شرطة، من قوة مركز شرطة نجع حمادى، لاتهامهما ببيع الدراجات البخارية المضبوطة داخل مخزن "بركة" والتى تم ضبطها من مواطنين بسبب عدم وجود لوحات رقميه لها، مقابل 700 جنيه للدراجة البخارية.

جارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365