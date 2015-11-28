ضبط أمين ورقيب شرطة بتهمة بيع الدراجات البخارية المضبوطة بقنا

تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة نجع حمادى من القبض على أمين ورقيب شرطة لاتهامهما ببيع دراجات بخارية مضبوطة، لعدم وجود لوحات رقمية بها مقابل 700 جنيه للدراجة.

وأفاد مصدر أمنى أن قوة أمنية برئاسة العقيد حمدى أبو القاسم وكيل فرع البحث الجنائى بنجع حمادى تمكنت من ضبط كل من "عبده.ا.ع"، أمين شرطة، و"أحمد.ح"، رقيب شرطة، من قوة مركز شرطة نجع حمادى، لاتهامهما ببيع الدراجات البخارية المضبوطة داخل مخزن "بركة" والتى تم ضبطها من مواطنين بسبب عدم وجود لوحات رقميه لها، مقابل 700 جنيه للدراجة البخارية.

جارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.