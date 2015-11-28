غدًا| فصل الكهرباء عن مدينة منفلوط شمال أسيوط للصيانة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط التابعة لمحافظة أسيوط، في قرار لها اليوم، عن فصل التيار الكهربي لقرى المركز لمدة يومين تبدأ من غدا الأحد، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا من يوم الإثنين؛ وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة لعدد من الأسلاك والكابلات الكهربائية والمحولات لرفع قدرتها.

وقرر مجلس المدينة فصل مغذيات الكهرباء بجميع أنحاء المركز بالكامل بالتناوب بين المناطق لمدة ساعتين لكل منطقة مطالبً المواطنين بإتخاذ التدابير اللازمة وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية في هذه الفترة حتى الانتهاء من أعمال صيانة أكشاك المحولات الكهربائية حتى لا يؤدي إلى تلفها وبعدها ستجرى عودة التيار الكهربائي مرة أخرى.

فيما أعلنت هندسة كهرباء منفلوط أن المغذيات المقرر فصلها 15 مغذيًا تشمل قرى (عزب الحواتكة، بنى عدى، الشلح، بنى مجد، بنى شقير، ام القصور،

> الرواد القديم، جحدم ، بنى شعران، عرب بنى رافع، الرواد الجديد، الزيوت، الطامية، عزب محفوظ وبنى سند)