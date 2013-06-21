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طوارئ بمعهد دمنهور الطبى بعد أنباء عن تجدد الاشتباكات بدسوق

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طوارئ بمعهد دمنهور الطبى بعد أنباء عن تجدد الاشتباكات بدسوق طوارئ بمعهد دمنهور الطبى بعد أنباء عن تجدد الاشتباكات بدسوق

أعلن الدكتور إيهاب الغنيمى مدير المعهد الطبى القومى بدمنهور، عن رفع حالة الطوارئ القصوى بالمعهد ومستشفى دمنهور العام، واستدعاء جميع الأطباء، وتوفير كافة التخصصات والأدوية والأدوات اللازمة، تحسبا لأى ظروف تطرأ.

وأكد الغنيمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه عقب تواتر أنباء عن تجدد الاشتباكات بمدينة دسوق بين جماعة الإخوان المسلمين من جانب والمعارضين لحكم الرئيس مرسى من جانب آخر، أعلن على الفور حالة الطوارئ بالمستشفى، لحين التأكد من صحة الخبر.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت فى بيان لها أمس أن حصيلة الاشتباكات التى وقعت بين جماعة الإخوان المسلمين والمعارضين لحكم الرئيس من جانب آخر بمدينة دسوق بلغت 14 مصاباً.

وأضافت الصحة أنه تم تحويل 11 مصابًا من مستشفى دسوق المركزى إلى مستشفى دمنهور التعليمى.

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