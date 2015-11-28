البابا تواضروس يرأس صلاة الجنازة على روح الأنبا إبراهام فى القدس

وصل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكنيسة القبطية المصرية وبالقدس، وترأس صلاة الجنازة على روح المطران الراحل الأنبا إبراهام مطران القدس والكرسى الأورشليمى الذى وافته المنية صباح الأربعاء.

بدأت الطقوس بصلاة الشكر، تعقبها صلاة الجنازة، والتى يشارك فيها كل من الآباء الأساقفة الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير مارمينا بمريوط ، الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة، والقس انجيلوس اسحق سكرتير البابا، والدكتور جرجس فخرى الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط وانضم لهم هناك الأنبا سرابيون أسقف لوس انجلوس، والأنبا انجيلوس أسقف انجلترا.

كما توافدت على الكنيسة القبطية بالقدس وفود الطوائف المسيحية المختلفة حيث حضر وفد من الكنيسة الأرمينية، ووفد من الفاتيكان، ووفد من 13 كنيسة مختلفة بالقدس.

وكان الأنبا ابراهام مطران القدس قد توفى صباح الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض، مما دفع البابا تواضروس الثانى للسفر إلى القدس على رأس وفد كنسى رفيع المستوى ليرأس صلاة الجنازة على روحه.