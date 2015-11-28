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بروتوكول تعاون بين جامعة المنيا ومصر الخير لخدمة الأسر المعيلة

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بروتوكول تعاون بين جامعة المنيا ومصر الخير لخدمة الأسر المعيلة بروتوكول تعاون بين جامعة المنيا ومصر الخير لخدمة الأسر المعيلة
عقد مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة بجامعة المنيا بروتوكول تعاون مشترك بينه وبين مؤسسة الخير فرع المنيا والذي يهدف إلي توريد أغنام وأعلاف للأسر المعيلة بمركز مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة وأعضاء مجلس إدارة مركز التجارب والبحوث الزراعية وممثلين عن مؤسسة مصر الخير بمحافظة المنيا.

وأكد الدكتور أبو المجد بأن الجامعة تحمل علي عاتقها مسئوليتين أولهما مسئولية مجتمعية لتنمية المجتمع وخدمة المواطنين ونشر فكر التكامل بين مؤسسات الدولة، ومسئولية تنمية الموارد بالجامعة وخارجها وخروج أبحاثها لحيز التنفيذ فالجامعة لا تؤدي كل خدماتها بمقابل مادي ولكنه خدمي في معظم الأحيان، مؤكداً علي أهمية التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجامعة لتمتد الفائدة لتشمل المجتمع بأكمله.

واشار الدكتور عادل عبد الله وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في الإرتقاء بمستوي الأسر المصرية.
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مصر 365

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