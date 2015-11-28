بالصور..وزير التموين من البحيرة: تعميم منافذ السلع المخفضة بالعشوائيات

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين ، نجاح خطة مواجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء بشكل غير غير مسبوق بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف وزير التموين، أنه سيتم تعميم منافذ بيع السلع المخفضة على المحافظات كافة، خاصة المناطق الشعبية للوصول للمواطنين الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال تفقده مشروعات شركة القاهرة للدواجن بمنطقة النوبارية بالبحيرة، بمرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة ونادية عبدة نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد حنفى وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع أصحاب السلاسل التجارية لتخفيض السلع الغذائية الأساسية بنحو 15% لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.



>