تحالف بين عمرو الحفنى وآمال طرابية للفوز بمقاعد منية النصر فى الدقهلية

استكمالا لسلسلة التحالفات والتربيطات بين المرشحين، استعدادا لجولة الإعادة، لضمان الفوز بالمقاعد البرلمانية، عقدت جلسة بالأمس بين المهندس عمرو الحفنى وآمال طرابية المرشحين بدائرة منية النصر، بحضور المهندس معتز السعيد الفائز بالانتخابات بالجولة الأولى عن قائمة فى حب مصر بالدقهلية.

واتفق المرشحان على التحالف، وقاما بقراءة الفاتحة، وذلك لمواجهة التحالف الآخر والذى قام به محمود نبية ومحمد خالد.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالدقهلية 58 مرشحا لحصد 29 مقعدا ويصوت 3 ملايين و952 ألفا و364 مواطنا فى 1795 لجنة فرعية بإشراف 795 مركزا انتخابيا فى 11 دائرة.

ويخصص لدائرة مدينة المنصورة "3 مقاعد" - دائرة المنصورة "3 مقاعد" - دائرة بلقاس "3 مقاعد" - دائرة طلخا ونبروه "3 مقاعد" - دائرة دكرنس وبنى عبيد "مقعدين" - دائرة شربين "مقعدين" - دائرة المنزلة والمطرية "مقعدين" - دائرة منية النصر "مقعدين" - دائرة مركز ومدينة ميت غمر "4 مقاعد" - دائرة أجا "مقعدين" - دائرة السنبلاوين "3 مقاعد".