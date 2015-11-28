إضراب 60 من أصحاب شقق الإسكان الاجتماعى للمطالبة بتسلم الوحدات بالمنوفية

دخل اليوم ما يقرب من 60 شخصا من أصحاب الشقق الإسكان الاجتماعى فى إضراب عن الطعام والشراب بمستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية وذلك للمطالبة باستلام شقق سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان التابع لمحدودى الدخل سابقا (مشروع الإسكان الاجتماعى) حاليا.

وكان أصحاب شقق الإسكان الاجتماعى، حرروا محضر رقم 273 إدارى منوف لسنة 2015 اتهموا فيها الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والعميد حاتم السبع رئيس مجلس مدينة منوف بالتباطؤ فى تسليمهم شقق مشروع الإسكان الاجتماعى.