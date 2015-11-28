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ننشر نتائج مسابقة جامعة الإسكندرية لبطولة الشطرنج للطالبات

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ننشر نتائج مسابقة جامعة الإسكندرية لبطولة الشطرنج للطالبات ننشر نتائج مسابقة جامعة الإسكندرية لبطولة الشطرنج للطالبات
أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية نتائج بطولة الجامعة للشطرنج فردى طالبات التى أجريت فى الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر الجارى بمقر الإدارة العامة لجميع طالبات الكليات.

وفازت بالمركز الأول فى بطولة الشطرنج الطالبة رفيدة عبدالله الفرقة السادسة كلية الطب، بينما فازت بالمركز الثانى الطالبة ناتالى سليم إلياس بالفرقة الرابعة كلية الطب، بينما حصل على المركز الثالث الطالبة صابرين مصطفى عبدالودود الفرقة الثالثة كلية التمريض، وجاءت فى المركز الرابع الطالبة إسراء محمد عبدالعزيز بالفرقة الثانية كلية الصيدلة .

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