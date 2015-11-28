للرجل.. نصائح للوقاية من سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا يعد أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الرجال، والتى قد ينتج عنها بعض المضاعفات.

ووفقا لموقع "The times of india" الهندى، أن الإحصاءات تؤكد إصابة حالة واحدة جديدة من سرطان البروستاتا تحدث كل 2.3 دقيقة، وأن شخصا يموت من سرطان البروستاتا كل 18 دقيقة، كما أن بعض التقارير وجدت أن الرجال الذين لديهم أقارب مصابين بسرطان البروستاتا، أكثر عرضة للإصابة بالمرض 30 مرة عن غيرهم.

وحسب التقرير، يقول معظم الأطباء، إنه ليس هناك أى بيانات نهائية لمنع الإصابة بسرطان البروستاتا ، وهناك دراسات توضح خطة للحماية من المرض عن طريق تغييرات فى نمط الحياة والنظام الغذائى التى يمكن أن تؤثر على تطور والوقاية من المرض.

1- من الضرورى أن تبقى نشيطا: لأن النشاط البدنى لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، يجعل صحتك آمنة وقوية مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا .

2- تجنب المشروبات التى تحتوى على سكريات عالية، حيث وجد الخبراء أن مستويات عالية من الدهون غير المشبعة تعزز خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لأن مقاومة الجسم للالتهابات والأنسولين تلعب دورا حيويا فى سرطان البروستاتا، فيجب الحد من المشروبات والأطعمة التى تحتوى على كميات عالية من السكر .

>3- تناول الخضراوات بكثرة، فإن تناول البروكلى والسبانخ والخضراوات الورقية، والفاكهة تكون مفيدة للغاية فى خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وبالأخص الإكثار من تناول الطماطم والقرنبيط والحبوب الكاملة .

4- من الضرورى الإقلال من تناول اللحوم الحمراء، وتجنب اللحوم المصنعة التى تعد من الأسباب الواضحة للإصابة بسرطان البروستاتا، حيث أثبتت الدراسات أن استهلاك اللحوم المصنعة والأطعمة المالحة تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا .

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