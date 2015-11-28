بدء صلاة الشكر ضمن طقوس جنازة الأنبا إبراهام بالقدس بحضور البابا تواضروس

بدأت منذ قليل صلاة الشكر بالكنيسة القبطية بالقدس، ضمن طقوس جنازة الأنبا إبراهام مطران القدس الراحل، بحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية والآباء الأساقفة الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير مارمينا بمريوط، الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة، والقس انجيلوس اسحق سكرتير البابا، والدكتور جرجس فخرى الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط وانضم لهم هناك الأنبا سرابيون أسقف لوس انجلوس، والأنبا انجيلوس أسقف انجلترا.

كما توافدت على الكنيسة القبطية بالقدس وفود الطوائف المسيحية المختلفة، وحضر وفد من الكنيسة الأرمينية، ووفد من الفاتيكان، ويرتل الشمامسة الآن مديحا للأنبا إبراهام فى وداعه ضمن طقوس الجنازة، ومن المنتظر أن يلقى البابا تواضروس الثانى عظة بعد صلاة الجنازة، ويقف الآباء الأساقفة والمطارنة والشمامسة حول الجثمان لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

كان الأنبا إبراهام مطران القدس قد توفى، صباح الأربعاء الماضى، بعد صراع مع المرض، مما دفع البابا تواضروس الثانى للسفر إلى القدس على رأس وفد كنسى رفيع المستوى ليرأس صلاة الجنازة على روحه.



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