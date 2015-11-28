أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى: مشروعات تنمية محور قناة السويس عمل مصرى خالص

Google+ Print
السيسى: مشروعات تنمية محور قناة السويس عمل مصرى خالص السيسى: مشروعات تنمية محور قناة السويس عمل مصرى خالص
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العاملين بجميع مشروعات قناة السويس، مصريين يعملون بشركات مدنية، وكذلك كل من تدربوا على المعدات الجديدة.

وأضاف السيسى، فى مراسم الاحتفال بإعطاء إشارة البدء لتنمية منطقة شرق التفريعة ببورسعيد:"الناس اللى راحت تتدرب على معدات حفر الأنفاق يعملون بـ 4 شركات عاملة بهذا المجال، والمهندسين إللى شافوا المعدات مهندسى هذه الشركات المدنية المصرية، لنكتسب خبرة ويكون لدينا عمل مصرى خالص".


>- "محلب" وعدد من الوزراء يستقبلون السيسى لتدشين مشروع شرق بورسعيد
>
>- وصول الرئيس السيسى إلى منطقة مشروع شرق التفريعة
>

- السيسى يطلق إشارة البدء لمشروع تطوير شرق بورسعيد..5 مشروعات عملاقة تشمل ميناء بحرى عالمى ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية ومزارع سمكية.. المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية على مساحة 16 مليون متر مربع
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365