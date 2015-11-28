السيسى: مشروعات تنمية محور قناة السويس عمل مصرى خالص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العاملين بجميع مشروعات قناة السويس، مصريين يعملون بشركات مدنية، وكذلك كل من تدربوا على المعدات الجديدة.

وأضاف السيسى، فى مراسم الاحتفال بإعطاء إشارة البدء لتنمية منطقة شرق التفريعة ببورسعيد:"الناس اللى راحت تتدرب على معدات حفر الأنفاق يعملون بـ 4 شركات عاملة بهذا المجال، والمهندسين إللى شافوا المعدات مهندسى هذه الشركات المدنية المصرية، لنكتسب خبرة ويكون لدينا عمل مصرى خالص".

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