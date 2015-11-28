التحريات الأولية: منفذو حادث المنوات استهدفوا كمين المرازيق منذ شهرين

كشفت التحريات الأولية التى أجراها ضابط مباحث الجيزة، أن العناصر الإرهابية التى نفذت حادث استهداف كمين المنوات، هى نفس العناصر الإرهابية التى استهدفت كمين المرازيق منذ شهرين.

وأضافت، أن تلك العناصر الإرهابية فشلت فى تنفيذ مخططها السابق فى استهداف الكمائن عبر المناطق الزراعية، وأنهم لجأوا إلى المناطق الصحراوية التى تمكنهم من الهروب، وتساعدهم فى تنفيذ مخططهم الإرهابى، ونجحوا فى استهداف كمين المنوات وقتل 4 من أفراد الكمين.

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