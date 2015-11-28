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مفاهيم خاطئة عن النحافة.. احذرها

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مفاهيم خاطئة عن النحافة.. احذرها مفاهيم خاطئة عن النحافة.. احذرها
الإدمان مش بس حشيش، كثير من أنماط الإدمان خطيرة وتحتاج للتوقف السريع وملاحظتها بدقة، والنحافة أيضا قد يدمنها البعض، ويصبحون مهوسون بها خاصة السيدات والفتيات المهووسات بحلم القوام النحيف، ورغبة منهن فى الوصول لدرجات نحافة مثالية كما تعتقدن.

النحافة غير الصحية
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>الدكتور صابر الغرباوى استشارى السمنة والنحافة أوضح خلال حديثه عن النحافة، أن البعض يريد التخلص منها، عن طريق أنظمة تسمين غذائية، ولكن البعض الآخر يرغب فيها بشكل خاص، فالنحافة والتخلص من الوزن ونقص ومفاهيمها المبالغ فيها، ودرجات النحافة القصوى أو المرضية، مفاهيم خاطئة يصدرها لنا العالم دون تفكير، فقد يعانى الشخص فى رحلته للبحث عن النحافة من البوليميا أى التقيؤ المستمر بإرادته للتخلص من الدهون والطعام، كذلك يعانى مهووس النحافة من اضطراب نفسى وهزلان وضعف عام، وحالة من الإعياء، ونقص حاد فى فيتامينات وعناصر الجسم والجفاف، وكلها أعراض خطيرة.

النحافة الزائدة
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>والنحافة الزائدة سبب فى ضعف العظام، وغزو الأمراض للجسم، وينصح الدكتور غرباوى بالتخلص من هذا المفهوم الخاطئ، والتركيز على الوصول للوزن المثالى، ومحاولة الحفاظ بالرياضة وتقليل السعرات الحرارية، واتباع أنظمة صحية تحتوى على بروتينات وكربوهيدرات ونشويات ودهون بنسب معتدلة، وكذلك إنقاص الوزن سريعا فور زيادته، والتخلص من النحافة المرضية الزائدة حتى لا يفقد الجسم مزيدا من الكيلوهات دون القدرة على السيطرة عليه.

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مصر 365

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