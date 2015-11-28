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دراسة هولندية.. عاوز تنجح فى عملك وتقوى علاقتك بزملائك ماتقعدش جنب رئيسك

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دراسة هولندية.. عاوز تنجح فى عملك وتقوى علاقتك بزملائك ماتقعدش جنب رئيسك دراسة هولندية.. عاوز تنجح فى عملك وتقوى علاقتك بزملائك ماتقعدش جنب رئيسك
قد ترغب أحيانا فى الجلوس بالقرب من رئيسك فى العمل، بغرض التقرب أو التودد، انتبه هذا يجعلك تتصرف مع الآخرين بشكل سيئ ويؤثر على سلوكك.

هذا ما أوضحته دراسة منشورة على لموقع الإلكترونى لصحيفة" ديلى ميل" البريطانية، وكشفت أن الجلوس بعيدا عن رئيسك فى العمل يعد شيئا جيدا بالنسبة لك كموظف ولن يؤثر على عملك، لأن الجلوس بالقرب من رئيسك فى العمل يؤثر على التركيز فى العمل.

وحسب التقرير، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يجلسون بالقرب من رؤسائهم فى العمل كانوا أكثر عرضة لمعاملة الآخرين بطريقة ظالمة والتصرف بشكل غير أخلاقى.

كما وجد الباحثون فى هولندا، أن مسافة المكان بين رئيسك فى العمل هى عامل رئيسى فى تحديد سلوك الموظفين تجاهك، وعندما يكون قريبا جدا من رئيسه، يكون الموظف أكثر عرضة لتقليد سلوك رئيسة فى العمل، حيث إن الرؤساء الذين يتصرفون بطريقة غير عادلة أو غير أخلاقية، من المحتمل أن تؤثر على الموظفين فيقومون بفعل هذه التصرفات.

أكدت الأبحاث أن المسافة المكانية بين الموظف ورئيسه فى العمل، تكون عاملا رئيسيا فى تحديد السلوك الأخلاقى للموظف، كما وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يريدون الانتماء إلى فئة اجتماعية سواء رئيسك فى العمل أو غيره، فهم أكثر عرضة لنسخ سلوك الآخرين وتقليده.
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