لو خارج من ريجيم فاشل وعاوز تبتدى نظام جديد..7 شروط علشان تحقق هدفك

ما أكثر الريجيمات الفاشلة، فمن يعانى البدانة أو يسعى بخطى ثابتة نحو حلم الرشاقة يتبع نظام ريجيم تلو الآخر حتى ينجح فى فقدان الوزن، وقد لا يحقق هدفه.

الدكتورة صفاء عمر أخصائية السمنة والنحافة، أكدت خلال حديثها عن الفشل فى إنقاص الوزن، أنه سبب فى فشل النظام الذى يليه أن لم يغير الشخص من عزيمته وطبيعة تعامله مع نظامه الجديد، ولذا أوضحت أن هناك شروطا للخروج منتصرا بعد نظام ريجيم فاشل لتبدء آخر تتبعه نتائج جيدة وهى: -اهتم بالابتعاد عن فقدان الأمل ونفاذ الصبر ففقدان الوزن يجب أن يصبح أسلوب حياة:

> -ساعد نظامك الجديد بالتخلص من الأخطاء البدنية والغذائية التى اتبعتها فى نظامك السابق

> -زد من قدرتك على حرق السعرات الحرارية بكثرة من خلال الجرى والمشى والحركة الدائمة وممارسة الرياضات المختلفة

>-قلل عدد السعرات الحرارية فى ريجيمك الجديد عن السابق

> -املأ معدتك بالكثير من الخضار الورقى المفيد كالخس والبقدونس والكرنب والفواكه والعصائر الطبيعية دون إضافة السكر أو العسل

> -الكالسيوم عنصر أساسى فى نظامك الغذائى الجديد لأنه من العناصر التى يحتاجها الجسم لإتمام عملية حرق الدهون

> -تجنب الجوع والمكوث دون طعام لفترة طويلة