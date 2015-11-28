أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو خارج من ريجيم فاشل وعاوز تبتدى نظام جديد..7 شروط علشان تحقق هدفك

Google+ Print
لو خارج من ريجيم فاشل وعاوز تبتدى نظام جديد..7 شروط علشان تحقق هدفك لو خارج من ريجيم فاشل وعاوز تبتدى نظام جديد..7 شروط علشان تحقق هدفك
ما أكثر الريجيمات الفاشلة، فمن يعانى البدانة أو يسعى بخطى ثابتة نحو حلم الرشاقة يتبع نظام ريجيم تلو الآخر حتى ينجح فى فقدان الوزن، وقد لا يحقق هدفه.

الدكتورة صفاء عمر أخصائية السمنة والنحافة، أكدت خلال حديثها عن الفشل فى إنقاص الوزن، أنه سبب فى فشل النظام الذى يليه أن لم يغير الشخص من عزيمته وطبيعة تعامله مع نظامه الجديد، ولذا أوضحت أن هناك شروطا للخروج منتصرا بعد نظام ريجيم فاشل لتبدء آخر تتبعه نتائج جيدة وهى: -اهتم بالابتعاد عن فقدان الأمل ونفاذ الصبر ففقدان الوزن يجب أن يصبح أسلوب حياة:
> -ساعد نظامك الجديد بالتخلص من الأخطاء البدنية والغذائية التى اتبعتها فى نظامك السابق
> -زد من قدرتك على حرق السعرات الحرارية بكثرة من خلال الجرى والمشى والحركة الدائمة وممارسة الرياضات المختلفة
>-قلل عدد السعرات الحرارية فى ريجيمك الجديد عن السابق
> -املأ معدتك بالكثير من الخضار الورقى المفيد كالخس والبقدونس والكرنب والفواكه والعصائر الطبيعية دون إضافة السكر أو العسل
> -الكالسيوم عنصر أساسى فى نظامك الغذائى الجديد لأنه من العناصر التى يحتاجها الجسم لإتمام عملية حرق
> -تجنب الجوع والمكوث دون طعام لفترة طويلة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم