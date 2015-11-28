أغذية ومشروبات تساعد في تسكين ألم الولادة

ألم الولادة لا يضاهيه ألم، والمعروف أنه يستمر لما بعد الولادة بعدة أيام. فكيف يمكن تسكينه وتخفيفه؟ لك أيتها الأم مجموعة من المشروبات المغذية، والتي تخفف الألم في الوقت نفسه، أخصائية التغذية الدكتورة وفاء نجار ترشدك نحو أكثر الأغذية والمشروبات التي تساهم في تسكين آلام ما بعد الولادة وهي:

من المهم على الأم وخاصة المرضع اختيار الأغذية والمشروبات التي تسكن الآلام عن معرفة ووعي تام؛ كون بعضها قد يضرها، أو يمكن أن يؤثر على إدرار الحليب، وحتى من الممكن لبعضها أن تترك آثاراً سلبية في حليب الأم، وبالتالي تنتقل للمولود الرضيع.

وأفضل المشروبات والأغذية الآمنة التي تسكن الآلام هي:

-المشروب الأول هو الماء فوائده كثيرة من حيث تسهيل الولادة، بشكل أساسي

- تناولي الأطعمة الغنية بالألياف؛ لتسهيل الهضم والإخراج مثل توت العليق والإجاص من الفواكه، ومن الخضروات البروكلي والخرشوف والبازلاء، ومن الحبوب الشوفان والنخالة.

- تناولي منتجات الألبان؛ من أجل الحصول على الكالسيوم كالحليب واللبن والأجبان، وذلك لاستعادة قوة العظام.

- تناولي الأغذية التي تحتوي على الحديد: اللحوم الحمراء قليلة الدسم أو الخالية من الدسم، واللحوم العضوية، والسبانخ، وكريمة القمح، وصفار البيض فهي مهمة للدم.

- تناولي الشاي مع القرفة؛ فهي تساهم في تسكين الألم.

- أضيفي زيت الزيتون على الطعام، أو السلطة فهو يخفف من الآلام.

- لا تهملي السلمون لاحتوائه على فيتامين.د، والأوميجا3، والتي تدعم المفاصل وتقويتها.

- تعرفي على الكرز، فهو يحتوي على كثير من المركبات الطبيعية المسكنة للألم، هذا بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.

- اشربي الزنجبيل، فله قدرة قوية على الحد من إفراز الهرمونات المسببة للألم.