خطوات الحمل الصحي .. تقيّدي بها

دفاع الحامل عن نفسها، لا يكون بعصبيتها وصوتها المرتفع على الآخرين، أو حتى بحملها العصا من الجنب، كما قد تعتقد الكثيرات، فهذا لن يكسبها الراحة التي تريد، فإذا كنت حاملاً وأردت أن تشعري بأنك أقل تعباً خلال 24 ساعة، فجربي العادات الحيوية هذه بانتظام.

يرشدك إليها الدكتور Guy Leschziner خبير النوم في غايز ومشفى ساينت توماس في لندن.

6 صباحاً

ابدئي يومك

خلال استحمامك بدلي بين الماء البارد والدافئ؛ لتعزيز الدورة الدموية، فالبارد يعزز تدفق الدم في الأعضاء الداخلية في حين أن الماء الدافئ يوجه تدفق الدم نحو البشرة مرة أخرى.

11 صباحاً

قاومي الرغبة في تناول الدهنيات

إن عدد السعرات المستهلكة ترفع الهرمونات التي تتحكم بالشهية والأيض، فتكونين أكثر عرضة لتناول أطعمة مشبعة بالدهون، وهي صعبة الهضم ما يجعلك أكثر كسلاً.

اكسري هذه الحلقة بملء ثلاجتك بأطعمة غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية التي ترفع طاقتك ببطء. جربي الزبادي مع حفنة توت، جبن، شريحة أفوكادو وزبيب، وحمص ومكسرات وكعك كامل الحبوب.

الواحدة ظهراً

اضبطي المنبه لقيلولة

حددي لنفسك قيلولة مدتها 15-20 دقيقة كحد أقصى، فأكثر من ذلك ستدخلين مرحلة النوم العميق وتستيقظين منه، وأنت تشعرين بعدم الراحة.



4 مساءً

عززي مستويات الحديد

إن الشعور بمتلازمة تململ الساقين، ناجم عن ضعف الحديد، ويجعل النوم أمراً صعباً. لذا راجعي الطبيب ليكتب لك فحوصات دم، وبإمكانك إعداد هذا العصير لتعزيز مستويات الحديد:

حبة مانغو مقشرة ومقطعة، حبتا موز، 3 أكواب كرنب، 8 أونصات ماء.

تضاف الماء والفاكهة، ومن ثم الخضار في الخلاط؛ حتى تصبح كريمية القوام.



9 مساءً

اتركي همومك لفترة النهار

عززي نومك بإطفاء عقلك قبل الخلود للنوم، ببساطة اكتبي كل ما تفكرين به مثل شراء حفاضات أو دفع الفاتورة أو مكالمة الحضانة، بهذا ستستجمعين الأمور كلها دفعة واحدة.

10 مساءً

لتنامي بشكل أسرع

لا يمكنك إجبار نفسك على النوم، ولكن يمكنك باتباع التقنيات البسيطة الآتية تهيئة نفسك وعقلك للنوم بشكل أسرع.

- ركزي على نقطة في الحائط وخذي نفساً طويلاً.

- فكري في ثقل عينيك وركزي على نفسك، دعي عينيك تغلقان وجسدك يرتاح.

- تخيلي الحركة اللطيفة لغرض ما من جانب إلى جانب كبندول الساعة.

- ركزي على بيان شخصي مثل «أنا أم رائعة وطفلي بحالة جيدة».

2 صباحاً

لنوم عميق

حملك للجنين في بطنك قد يضعف نومك ويسبب الشخير، فحاولي أن لا تتمددي على ظهرك، فذلك سيزيد الشخير سوءاً، وجربي الاستلقاء على جانبك وذراعك وقدمك مثنيتان، ويمكن استخدام وسادة تحت اليدين؛ إذ تساعد هذه الوضعية على ترك المجاري التنفسية مفتوحة.

خطوة عبقرية

عندما تشعرين بالتعب خلال النهار جربي تدليك جذور شعرك، فهذا سيحفز العصب وتدفق الدم إلى رأسك، ويجعلك تشعرين بنشاط وحيوية أكبر.