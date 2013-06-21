قطان: الاستثمارات السعودية في مصر مستمرة

كتب : بهاء الدين محمد منذ 21 دقيقة

أكد سفير السعودية لدى مصر، أحمد عبدالعزيز قطان، أن استثمارات المملكة فى جمهورية مصر العربية قائمة ومستمرة، بل إن الجهات المختصة فى البلدين تسعى إلى تطويرها وزيادتها فى كافة المجالات، وأيضًا استثمارات رجال الأعمال السعوديين مستمرة، وتتزايد بين فترة وأخرى.

وقال قطان، فى بيان صحفى اليوم، "إن الحكومة المصرية تعمل بكل جدية على حل مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر، بل أنها قامت بالفعل بحل بعض منها فى الفترة الأخيرة، وأن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى حل باقى المشاكل القائمة وهو ما سيساهم فى زيادة استثمارات رجال الأعمال السعوديين في مصر.

وكان مستثمرون سعوديون، قد اجتمعوا بالسفير أحمد قطان لمناقشة المشاكل التي يتعرضوا لها في استثماراتهم بالقاهرة.