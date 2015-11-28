شاهد عيان: منفذو "حادث المنوات" استولوا على أسلحة أفراد الكمين بعد قتلهم

ذكر شاهد عيان فى حادث الهجوم على سيارة شرطة أعلى كوبرى زويل بمنطقة المنوات بالجيزة، أن دراجة بخارية يستقلها مجهولين احدهما بحوزته بندقيه آلية هاجم السيارة، وأطلق الأعير النارية بكثافة على أمينى شرطة ومجندين كانوا بداخلها، ثم هبط المسلح من على الدراجة وتوجه ناحية سيارة الشرطة "البوكس" وتأكد من وفاة الضحايا ثم استولى على الأسلحه الخاصة بهم، وصديرى واقى للرصاص، ثم أطلق المسلح النار بعشوائية تجاه الأهالى، وفرا هاربين.

وأكد شاهد العيان أن السيارة كانت متمركزة أعلى كوبرى زويل بمدخل قرية المنوات بالجيزة.

ومن جانب آخر انتقل اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وجارى الإستماع لعدد من شهود الواقعة، وفرضت قوات الأمن عدة أكمنه ثابتة ومتحركة بالطرق لضبط الجناه.

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