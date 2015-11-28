بالفيديو.. جثمان الأنبا إبراهام يصل الكنيسة القبطية بالقدس فى حضور البابا تواضروس

وصل جثمان الأنبا إبراهام مطران القدس الراحل إلى مقر الكنيسة القبطية بالقدس، تمهيدًا لبدء الصلاة عليه.

وبدأ توافد رؤساء الكنائس المسيحية بالقدس على مقر الكنيسة القبطية، حيث أمر البابا تواضروس الثانى بفتح الجثمان ليودعه الأساقفة والشعب وينالوا البركة منه قبل دفنه.

ويستعد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لترأس صلاة الجنازة على المطران الراحل بحضور كلا من الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ، الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير مارمينا بمريوط ، الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة، والقس أنجيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

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