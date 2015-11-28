المعاينة الأولية لحادث كمين المنوات: الإرهابيون استهدفوا الكمين بـ200 طلقة

عثر ضباط المعمل الجنائى، أثناء فحصهم محيط حادث استشهاد 4 من أفراد كمين متحرك بالمنوات بمنطقة سقارة بالجيزة، على فوارغ طلقات نارية تم استهداف الكمين بها.

وكشفت المعاينة الأولية، أن المتهمين وضعوا الدراجة البخارية، على مسافة 100 متر من سيارة الشرطة الذى تم استهدافها، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية على القوة التى كانت متواجدة داخل سيارة الشرطة، بعد أن ترجلوا على القدم، وأن استهداف الكمين تم بحوالى 200 طلقة.

كما دلت المعاينة أن الطلقات الفارغة التى تم العثور عليها فى موقع الحادث، لسلاح آلى.

- الأمن يغلق المنطقة الأثرية بالجيزة بعد استهداف كمين المنوات

>

- مباحث الجيزة: ملثمان وراء استشهاد 4شرطيين فى استهداف كمين المنوات بالجيزة

>

- استشهاد 4 من رجال الشرطة فى إطلاق مجهولين النار على كمين المنوات بالجيزة

>

- مجهولون يطلقون النار على كمين "المنوات" فى سقارة بالجيزة

>