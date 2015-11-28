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النيابة تأمر بدفن جثث شهداء الشرطة ضحايا الهجوم على كمين المنوات بالجيزة

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النيابة تأمر بدفن جثث شهداء الشرطة ضحايا الهجوم على كمين المنوات بالجيزة النيابة تأمر بدفن جثث شهداء الشرطة ضحايا الهجوم على كمين المنوات بالجيزة
أمرت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد طماوى، وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول للنيابات، بدفن وتشريح جثث شهداء الشرطة الذين لقوا مصرعهم فى واقعة إطلاق مجهولين مسلحين النيران على كمين للشرطة بمنطقة "المنوات" بسقارة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث، وتولت معاينة مسرح الأحداث، والتى كشفت عن إطلاق المسلحين المجهولين النيران على قوات الشرطة أعلى كوبرى أحمد زويل بمنطقة أبو النمرس.

وكان فريق من المعمل الجنائي قد انتقل لمسرح الأحداث وتولى رفع فوارغ الطلقات، لمعاينتها وفحصها لتحديد نوعية الأسلحة المستخدمة فى الهجوم وكتابة تقرير واف لتقديمه للنيابة العامة و إرفاقه بملف القضية.

وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، قد أفاد بتعرض كمين أمنى بمنطقة المنوات بالجيزة لإطلاق نيران كثيفة من قبل مسلحين، وأنه تم نشر عدة آكمنة ثابتة ومتحركة لضبط الجناة.

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