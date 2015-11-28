ضبط 352 مخالفة وتحصيل 7 آلاف و650 جنيها خلال حملة مرورية بمطروح

أشرف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، على الحملة المرورية بمدينة مرسى مطروح، التى نظمتها إدارة مرور مطروح، برئاسة العقيد أحمد السنطاوى مدير إدارة المرور، بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور وعدد من قيادات المديرية، وأسفرت عن ضبط 352 مخالفة مرورية متنوعة.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه تم التصالح الفورى فى 53 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 7 آلاف و650 جنيها.

وأضاف أنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

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