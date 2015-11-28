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إحالة سائق ومشرفة للجنح تسببا فى وفاة تلميذة سقطت من أتوبيس مدرسة بعين شمس

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إحالة سائق ومشرفة للجنح تسببا فى وفاة تلميذة سقطت من أتوبيس مدرسة بعين شمس إحالة سائق ومشرفة للجنح تسببا فى وفاة تلميذة سقطت من أتوبيس مدرسة بعين شمس
أحال محمود حجازى، وكيل أول نيابة النزهة، بإشراف المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، سائقا ومشرفة مدرسة للمحاكمة العاجلة أمام الجنح لاتهامهما بالتسبب فى وفاة تلميذة سقطت من أتوبيس إحدى المدارس الخاصة بعين شمس، ولقيت مصرعها، وتحدد لهما الثلاثاء المقبل، أولى جلسات محاكمتها، ووجهت لهما النيابة تهمة القتل الخطأ.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمود حجازى وكيل أول النيابة أن المجنى "باسنت" 5 سنوات تلميذة بمدرسة خاصة بعين شمس، كانت فى طريق عودتها إلى منزلها بمنطقة الحرفيين، وسقطت من أتوبيس المدرسة أثناء سيره، بسبب فتح الباب، وهرب السائق والمشرفة، وتركا الطفلة التى نُقِلت إلى مستشفى النزهة، لإسعافها، لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

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