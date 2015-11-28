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ثعبان يثير الرعب داخل قطار الصعيد والشرطة تتدخل لإنقاذ الموقف

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ثعبان يثير الرعب داخل قطار الصعيد والشرطة تتدخل لإنقاذ الموقف ثعبان يثير الرعب داخل قطار الصعيد والشرطة تتدخل لإنقاذ الموقف
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا اليوم، السبت، من ضبط "ه.م" 20 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط – قنا أثناء تواجده داخل القطار رقم 160 ( القاهرة / الأقصر ) عقب وصوله محطة سكك حديد المنيا لقيامه بإخراج ثعبان حى بطول 1 متر تقريباً من داخل حقيبته مما أثر الزعر بين ركاب القطار.

اعترف الشاب بحيازته للثعبان، مؤكدا أنه غير سام وأليف، فأمر اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 5/19ح قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا.
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