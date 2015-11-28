وصول المتهمين فى حادث مركب الوراق لمحكمة الجنح لحضور ثانى جلسات محاكمتهم

وصل منذ قليل، المتهمون فى قضية حادث غرق مركب الوراق، وهم كل من سائق الصندل "حمادة.ع" وسائق المركب "محمد.خ"، إلى محكمة شمال الجيزة، لحضور ثانى جلسات محاكمتهم، أمام محكمة جنح الوراق لاتهامه بالمسؤولية، عن كارثة غرق مركب الوراق النيلى، والذى راح ضحيتها 38 شخصاً، وأصيب 11 آخرين.

كانت نيابة الوراق، تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح، بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية.

جاء ذلك، بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.