سقوط عاطل عقب سرقته شقة ملحق سفارة سويسرا بالمعادى

تمكن النقيب أحمد بهجت عبد الخالق ضابط مباحث إدارة تأمين المعادى، من ضبط "أحمد.ع.س" 28 سنة، عاطل، ومقيم فى البساتين، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 18619 لسنة 2014م بولاق الدكرور- جيزة "سرقة وسائل نقل"، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4774 لسنة 2013، والمقضى فيها بالحبس 6 شهور.

وبتفتيش المتهم تم ضبط بحوزته كاميرا تصوير، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 27 جنيها ماليزى، و10 جنيهات سويسرى، و5 دولارات أمريكى، واعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل مسكن "لوران كريشوف كونوس" ملحق بسفارة سويسرا بالقاهرة، الكائن بشارع 250 فى المعادى، بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20105 لسنة 2015م جنح المعادى، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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