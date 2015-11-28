الإحصاء: 38 % تراجعا فى الصادرات البترولية خلال اغسطس الماضي

اظهر الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء تراجع الصادارات البترولية المصرية خلال شهر أغسطس 2015 بنسبة 38 % لتبلغ 310.2 ملايين دولار مقابل 500.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2014 .

وأوضح الإحصاء – فى نشرته الشهرية، ارتفاع حجم الواردات البترولية فى اغسطس الماضي لتبلغ 920.5 مليون طن مقابل 879.4 مليون طن خلال شهر اغسطس من عام 2014 بنسبة زيادة 4.7 % .

وأشار إلى أن انخفاض الإستهلاك من المواد البترولية والغاز الطبيعي خلال شهر سبتمبر الماضي ليبلغ نحو 6 ملايين و 191 الف طن مقابل 6 ملايين و 194 الف طن خلال الشهر المناظر من العام الماضي ،كما تراجع حجم الإنتاج ليبلغ فى سبتمبر الماضي نحو 5 ملايين و 626 الف طن مقابل 5 ملايين و 909 الاف طن خلال سبتمبر 2014 .

ولفت إلى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي فى سبتمبر الماضي ليلبغ نحو 2 مليون و 686 الف طن مقابل 3 ملايين و 11 الف طن ، بينما ارتفاع الاستهلاك المحلى من الغاز الطيبعي خلال تلك الفترة لبيلغ 3 ملايين و 71 الف طن مقابل 2 مليون و 962 الف طن خلال فترة المقارنة .

وبين الإحصاء ارتفاع إنتاج الزيت الخام و المتكثفات والبوتاجاز خلال شهر سبتمبر من العام الجارى ليبلغ نحو 2 مليون و 940 الف طن مقابل 2 مليون و 898 الف طن خلال شهر سبتمبر 2014 ،بينما تراجع الاستهلاك ليبلغ 3 ملايين و 120 الف طن مقابل 3 ملايين و 232 الف طن خلال فترة المقارنة .

وذكر أن الاستهلاك من البوتاجاز ارتفاع فى سبتمبر الماضي ليبلغ 315.3 مقابل 306.2 الف طن خلال سبتمبر 2014 ،كما ارتفع الانتاج طفيفا ليبلغ 154.8 الف طن خلال الفترة المذكورة مقابل 154 الف طن فى فترة المقارنة،و زاد الاستيراد من البوتاجازخلال سبتمبر 2015 ليبلغ 164.5 الف طن مقابل 35 الف طن فى سبتمبر 2014 .

ولفت الإحصاء إلى ارتفاع الاستهلاك من السولار خلال سبتمبر من العام الجارى ليبلغ مليونا و 264 الف طن مقابل مليون و 107 الاف طن خلال الشهر المناظر من العام الماضي ،كما ارتفع الانتاج فى الفترة المذكورة ليبلغ 579 الف طن مقابل 573 الف طن خلال فترة المقارنة .