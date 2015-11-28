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ابحث مع الشرطة.. الداخلية تنشر صورًا جديدة للهاربين من السجون

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ابحث مع الشرطة.. الداخلية تنشر صورًا جديدة للهاربين من السجون ابحث مع الشرطة.. الداخلية تنشر صورًا جديدة للهاربين من السجون
نشرت وزارة الداخلية أسماء وصورًا جديدة للهاربين من السجون، والصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، وناشدت وزارة الداخلية المواطنين التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية، والإدلاء بأى معلومات تُساعد فى إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين، حيث خصصت الوزارة أرقام تليفونات (24888888 – 24884500 - 115) للتواصل مع المواطنين فى هذا الشأن.
> عبدالرحمن كمال عفيفى يوسف – مقيم بالسلام بالقاهرة - ويتردد على منطقة ( الساحل بالقاهرة)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 4969/95 جنايات بنها " قتل عمد"، محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

غويل عبدالعليم يوسف حسن مقيم ساحل سليم بأسيوط، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 1219/99 جنايات ساحل سليم "قتل وإحراز سلاح وذخيرة" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

محمد أبو عجيلة توفيق مرسى – مقيم العامرية بالإسكندرية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (2 قضية اتجار بالمخدرات) محكوم عليه فيهما بالسجن المؤبد.

محمود إبراهيم مبروك محمد – مقيم القديمة بالقاهرة - ويتردد على منطقة (الأهرام بالجيزة)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 56/97 محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

أشرف صالح عبدالحميد صالح- مقيم عين شمس بالقاهرة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 103/85 جنايات النزهة "اتجار بالمخدرات" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

محمد زكريا عبدالراضى محمد – مقيم المندرة بالإسكندرية - يتردد على مناطق (الجمرك – برج العرب)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (90 حكم قضائى صادر ضده).

محمد عوض إبراهيم الدجوى – مواليد 1954 – مقيم دسوق بكفرالشيخ - يتردد على مناطق (مدينة نصر – الوايلى بالقاهرة)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (172 حكما قضائيا صادر ضده).

أحمد إبراهيم على فرج – مقيم بالزيتون بالقاهرة - ويتردد على منطقة (الزيتون)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى "111 حكما قضائيا صادر ضده".

عبير نصر عبدالواحد عامر – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية - وتتردد على مناطق (النزهة، الساحل) مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى (41 حكم قضائى صادر ضدها).

وأكدت وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب مصر الذى يرسخ دائماً حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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