مدير أمن الجيزة يصل منطقة المنوات بعد استهداف كمين.. والداخلية تلاحق الجناة

وصل منذ قليل اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، إلى منطقة كوبرى زويل، بعد استهداف كمين أمنى بمنطقة سقارة، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى استشهاد مجندين وأمينى شرطة من قوة الكمين.

وتفقد مدير الأمن الكمين، بصحبة مدير مباحث الجيزة، اللواء مجدى عبد العال، وطالب بنشر كمائن بالمنطقة الأثرية ومطاردة المتهمين، وتكليف التواجد الأمنى بالمنطقة.

كما أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن تمشط المنطقة وتلاحق الجناة.

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