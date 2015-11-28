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تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث عنف الزيتون" لـ19 ديسمبر

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تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث عنف الزيتون" لـ19 ديسمبر تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث عنف الزيتون" لـ19 ديسمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين، كانت المحكمة أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الزيتون" لجلسة 19 ديسمبر لسماع الشهود.

وفى جلسة استغرقت 5 دقائق طالب دفاع المتهمين اخلاء سبيل المتهمين في القضية، وضم دفاتر الاشارة والحجز ليوم 27 ديسمبر 2013 لأقسام شرطة المطرية والزيتون وحدائق القبة، وسماع شاهد الاثبات الضابط إبراهيم القاضي.

وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر والبلطجة والعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة عقب تظاهرهم بمنطقة الزيتون عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

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