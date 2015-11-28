حبس طالب 15 يوما لاتهامه بمحاولة السفر لداعش عن طريق تركيا

أمر يحيى مروان وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار شريف أشرف، بحبس طالب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالسعى للانضمام لجماعة إرهابية "داعش" فى دولة أخرى.

كشفت تحقيقات النيابة التى تمت بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أن المتهم تقدم بطلب إلى الجهات الأمنية للسفر إلى دولة تركيا، وعقب رفض الموافقة على طلبه، قرر التسلل إلى دولة السودان عن طريق الحدود من خلال محافظة أسوان، ثم يتوجه إلى دولة تركيا، حيث تم إلقاء القبض عليه قبل تنفيذ خطته فى الهرب إلى السودان.

ومن جانبه أنكر المتهم أمام النيابة جميع الاتهامات الموجهة له، وقرر أنه كان فى طريقه لدولة تركيا لدراسة لغتها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص قبل تسلله إلى دولة السودان عن طريق محافظة أسوان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بماسبق.