القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية.إعلان - Ads إعلان - Ads
ضبطت الأجهزة "ياسر.أ.ا" 27 سنة - عامل، مقيم سربو - مركز سمسطا، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12، وحرر له المحضر رقم 2015/4162 إدارى مركز سمسطا، و"عادل.م.ر" 22 سنة - عامل مقيم دشاشة مركز سمسطا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وحرر له المحضر رقم 2015/4196 إدارى مركز سمسطا.
كما تم ضبط "عاطف.س.ر" 34 سنة - دبلوم" مقيم ننا مركز إهناسيا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وحرر له المحضر رقم 2015/5038 إدارى مركز إهناسيا.