ضبط 4 متهمين و21 قطعة سلاح فى أحداث قرية "الصبحة" بأسيوط

تمكن ضباط مباحث الإدارة الجنائية بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة القوصية من القبض على 4 أشخاص، وضبط 21 قطعة سلاح آلى، وعدد من الطلقات النارية إثر الاشتباكات المسلحة العنيفة التى شهدتها قرية الصبحة بمركز القوصية صباح أمس الجمعة بين عائلتى "أبو فاطمة والجواخم"، والتى خلفت 5 قتلى وإصابة اثنين آخرين، وذلك بعد تجدد الخصومة الثأرية بينهما رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 30 يونيو هذا العام، والتى توفى على إثرها اثنان من عائلة الجواخم وإصابة 3 أشخاص لخلافات عائلية.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوصول بلاغ من الأهالى بتجدد الخلافات والخصومة الثأرية بين عائلتى "أبو فاطمة والجواخم" بقرية الصبحة دائرة المركز، والمقيدة عنها الخصومة رقم 2 لسنة 2015، بتاريخ 30 يونيو 2015، والتى توفى على إثرها اثنان من عائلة الجواخم وإصابة ثلاثة أشخاص، وتجدد الخلاف اليوم، إثر عودة أفراد عائلة أبو فاطمة لمنازلهم التى غادروها عقب الواقعة السابقة وإقامتهم لدى بعض أقاربهم بالقرى المجاورة إلا أنهم أمس، حضروا إلى القرية وبحوزتهم أسلحتهم النارية للإقامة بمساكنهم، وعقب علم عائلة الجواخم انتظروهم بالأراضى الزراعية واشتبكوا معهم، ونتج عنها مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 من عائلة أبوفاطمة.

وعلى الفور، انتقلت القوات برئاسة قيادات مديرية أمن أسيوط ورئيس فرع الأمن العام وضباط مباحث مركز شرطة القوصية وفرع الشمال، بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن ومدرعة، وتمت السيطرة على الموقف.

وتبين من الفحص وفاة "سعد.ر.م"، 60 عامًا، و"زهران.م.ع"، 25 عامًا، و"محمود.م.ز"، 35 عامًا، و"محمد.ف.ر"، 40 عامًا،، و"فتحى.ر.م"، 60 عامًا، فيما أصيب "خالد. ز. ر"، 30 عامًا، و"زين. ر. م"، 50 عامًا.

وتمكنت القوات من ضبط أشخاص من عائلة "أبو فاطمة"، وهم "محمد. ع. م"، 40 عامًا، و"محمد. ن. ع"، 40 عامًا، و"عبد الفضيل. م. ن"، 22 عامًا، فيما ضبطت من عائلة الجواخم، كل من "خضر. م. ز"- 35 عامًا – فيما جار مطاردة كل من "حسن. ع. ح" - 35 عامًا- فلاح، و"حامد. ع. ح" - 30 عامًا- فلاح، و"خليفة.م. خ" - 35 عامًا- فلاح، و"حمادة. ش. ع"- 42 عامًا- فلاح.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.