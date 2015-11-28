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اعتقال زوجة لبنانى موقوف بتهمة الإرهاب فى البيرو

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اعتقال زوجة لبنانى موقوف بتهمة الإرهاب فى البيرو اعتقال زوجة لبنانى موقوف بتهمة الإرهاب فى البيرو

>أعلنت مصادر فى الشرطة لوكالة فرانس برس ان الشرطة البيروفية اوقفت فى ليما أميركية بيروفية متزوجة من لبنانى تتهمه السلطات بالتخطيط لهجمات فى البيرو وموقوف احترازيا منذ عام.

وقال مصدر فى الشرطة ان رجال شرطة مكافحة الإرهاب اوقفوا الخميس كارمن ديل بيلار كاريون فيلا "37 عاما" بطلب من محكمة، ويشتبه بانها "تتعاون مع الارهاب" لتزويرها وثائق من اجل الزواج من محمد غالب همدر.

وكان همدر "29 عاما" اوقف فى 28 اكتوبر 2014، وقالت الشرطة البيروفية انها "تشتبه بأنه ينتمى إلى المنظمة الارهابية الدولية" حزب الله اللبنانى.

وتم توقيفه مع اقتراب مؤتمر الامم المتحدة للمناخ فى ديسمبر 2014 فى العاصمة البيروفية ليما، وقالت النيابة البيروفية ان همدر "جاء إلى البيرو على ما يبدو لارتكاب اعتداءات" ضد اليهود.

وهمدر موقوف فى ليما وفق نظام الحبس الوقائى لـ18 شهرا اذ ان السلطات تخشى ان يلوذ بالفرار، ولم يتم اعتقال زوجته حينذاك.

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