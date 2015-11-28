رئيس الوزراء الفرنسى يدعو دول الخليج لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين

دعا رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس مساء الجمعة الدول الخليجية إلى استقبال مزيد من اللاجئين السوريين، مؤكدا أن اوروبا لا تستطيع استقبال كل المهاجرين القادمين من سوريا والمعرضين لخطر "كارثة إنسانية " فى دول البلقان.

وقال فالس "اكرر أن اوروبا لن تكون قادرة على استقبال كل اللاجئين القادمين من سوريا، لذلك نحتاج إلى حل دبلوماسى وسياسى وعسكرى فى سوريا".

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسى الذى كان يتحدث خلال لقاء مع سكان خصص لتبعات اعتداءات باريس فى مدينته ايفرى أنه من الضرورى "استقبال اللاجئين فى الدول المجاورة وعلى كل طرف تحمل مسئوليته ، وأفكر خصوصا بدول الخليج ".

ولجأ الجزء الاكبر من النازحين السوريين البالغ عددهم اربعة ملايين وفروا من الحرب إلى لبنان وتركيا والأردن الدول الثلاث المجاورة لسوريا. لكن ابواب دول الخليج ما زالت موصدة امامهم بينما تواجه اوروبا صعوبات فى تبنى موقف موحد حول استقبال مئات الآلاف منهم الذين يصلون إلى شواطئها.

وقال فالس الجمعة محذرا من أنه فى غياب مراقبة فعلية على حدود الاتحاد الاوروبى "ما يحدث هو اننا سنشهد كارثة انسانية فى البلقان هذا الشتاء وأوروبا ستغلق حدودها من جديد".

وترفض فرنسا ورئيسها فرنسوا هولاند اى خلط بين اللاجئين و" الإرهابيين ". لكن فالس حذر من خطر تسلل ارهابيين بين اللاجئين، كما هو حال عدد من منفذى اعتداءات باريس.

وقال "يكفى أن يكون بضعة افراد ارهابيين تسللوا بين اللاجئين خلال ازمة هذا الخريف لتقول الشعوب الاوروبية +اذا دخل ارهابيون مع اللاجئين فهذا يعنى أن هناك خطرا مع اى لاجىء ".

وأضاف فالس معبرا عن اسفه "نرى الخطاب الذى يتضمن خلطا بين الارهابيين واللاجئين بينما فر اللاجئون بمعظمهم من ارهاب دولة بشار (الاسد الرئيس السورى) أو ارهاب داعش ".

ووصل اكثر من 800 الف مهاجر إلى اوروبا بحرا منذ بداية العام الجارى، معظمهم من الشرق الاوسط.

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