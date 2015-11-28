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البابا تواضروس يترأس قداس الجنازة على روح مطران القدس ظهر اليوم

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البابا تواضروس يترأس قداس الجنازة على روح مطران القدس ظهر اليوم البابا تواضروس يترأس قداس الجنازة على روح مطران القدس ظهر اليوم
تستعد الكنيسة القبطية المصرية بالقدس للصلاة على مطرانها الراحل الأنبا إبراهام، ويرأس صلاة الجنازة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بمشاركة ستة من الآباء الأساقفة المرافقين له فى رحلته الأولى للأراضى المقدسة.

ومن المقرر أن يدفن المطران الراحل بنفس الكنيسة التى كانت مقر إقامته، وتبدأ طقوس الصلاة ظهر اليوم بمشاركة ممثلين لـ13 كنيسة مسيحية بالقدس بينها كنائس الروم الأرثوذكس والكنيسة اللوثرية وكنيسة السريان الأرثوذكس وغيرها، وبحضور الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على رأس وفد رفيع المستوى نائبًا عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن الذى سافر إلى باريس لحضور قمة المناخ.

وعقب الصلاة، تقيم الكنيسة القبطية بالقدس غذاء الرحمة، وهو طقس اجتماعى متبع فى المناسبات الاجتماعية بفلسطين، حيث قرر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن أن تتحمل السلطة الفلسطينية تكلفته.

فيما رحب الرئيس الروحى للروم الأرثوذكس بمدينة رام الله الأرشمندريت إلياس عواد، بزيارة البابا لمدينة القدس. وأكد القس عواد، فى تصريحات له، أمس الجمعة، على عمق وتقدير الشعب الفلسطينى لحضور البابا تواضروس؛ ليرأس صلاة الجنازة على روح الأنبا إبراهام مطران الكنيسة القبطية بالقدس والكرسى الأورشليمى والخليج، والذى وافته المنية أمس الأول.

وأوضح القس عواد أن الأنبا إبراهام كان إنسانًا متعاونًا ومؤمنًا ومحبًا للسلام ووحدة الكنائس، وعلى الرغم من حالته الصحية وتقدمه فى العمر، إلا أنه كان يشارك فى كل الاجتماعات والاحتفالات الكنائسية.

وأضاف القس عواد، البابا يمثل شعب الذى ضحى طوال هذه السنوات فى سبيل الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته واستقلاله، وتمثل زيارته مساندة وتقدير لقضية أبناء شعبنا الفلسطينى سواء مسلمين ومسيحيين.

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