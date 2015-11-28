جهاز حماية المستهلك: غرامة 20 ألف جنيه لمكز صيانة يدعى أنه "زانوسى"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 392 لسنة 2015 جنح ، بتوقيع غرامه مالية قدرها عشرون ألف جنيه ، على صاحب مركز صيانة يدعى أنه مركز "زانوسى" المعتمد وألزمته بالمصاريف الجنائية ونشر الحكم في جريدتى الأهرام والأخبار على نفقته الخاصه .

أوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي للاعلانات المضلله ومحاربة خلق انطباعات خاطئة لدى المستهلكين حيث قام المتهم عصام رمسيس صليب ميخائيل بصفته صاحب مركز صيانه يسمى زانوسى بالاعلان عن نفسه بكونه مركز الخدمه والصيانه المعتمد للمنتج زانوسى تحت رقم مختصر 16351 و ذلك على خلاف الحقيقه على قناة بانوراما دراما الفضائية.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صحفى اليوم، أن الحكم جاء بناءاً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى الشركات تتضرر فيها من قيام المشكو في حقه صاحب مركز صيانة "زانوسى" بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك، ويوقعه في غلط وذلك دون الحصول على سند وكاله للاعلان، كما وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة، دون الحصول على تصريح بذلك من الشركه المصنعة لتلك المنتجات .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى المعروضة عليه من خلال المرصد الاعلانى للجهاز ، وتبين صحتها مما دفعه الى إعمال مقتضى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وإحالتها للمحكمه الاقتصاديه التى أصدرت الحكم المشار اليه .

وأكد يعقوب أن الأحكام تمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، دعياً الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مشيراً الى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدداً كبيراً من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .

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