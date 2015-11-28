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النيابة تحقق فى هجوم مسلحين على كمين المنوات.. والمعمل الجنائى يرفع الأدلة

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النيابة تحقق فى هجوم مسلحين على كمين المنوات.. والمعمل الجنائى يرفع الأدلة النيابة تحقق فى هجوم مسلحين على كمين المنوات.. والمعمل الجنائى يرفع الأدلة
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق فى واقعة إطلاق مجهولين مسلحين النيران على كمين للشرطة بمنطقة "المنوات" بمنطقة سقارة، صباح اليوم السبت، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، ومن المنتظر أن ينتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته.

على جانب آخر، انتقل فريق من المعمل الجنائى لمسرح الأحداث وتولى رفع فوارغ الطلقات، لمعاينتها وفحصها لتحديد نوعية الأسلحة المستخدمة فى الهجوم وكتابة تقرير وافٍ لتقديمه للنيابة العامة وإرفاقه بملف القضية.

يذكر أن كمين أمنى بمنطقة المنوات بالجيزة تعرض لإطلاق نيران كثيف من قبل مسلحين، ما أسفر عن استشهاد مجندين وأمينى شرطة، وجارى ملاحقة الجناة.


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