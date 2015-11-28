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جماعة "الدولة المسيحية" الإرهابية تهدد بذبح المسلمين فى بلجيكا

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جماعة "الدولة المسيحية" الإرهابية تهدد بذبح المسلمين فى بلجيكا جماعة "الدولة المسيحية" الإرهابية تهدد بذبح المسلمين فى بلجيكا
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن مسجدا فى العاصمة البلجيكية بروكسل تلقى خطاب تهديد من جماعة غير معروفة تسمى نفسها " الدولة المسيحية"، هددت فيه بقتل المسلمين ومهاجمة مصالحهم التجارية فى البلد الأوروبى.

ووصل الخطاب الأسبوع الماضى إلى مسجد فى حى مولنبليك المعروف بصلته بعدد من الإسلاميين المتشددين المشتبه فى صلتهم بهجمات باريس الإرهابية التى وقعت فى وقت سابق هذا الشهر. وبحسب صحيفة "لوبارسيان" الفرنسية، فإن الخطاب قال "إنه لن يكون هناك مسجدا أو عملا للمسلمين فى أمان"، وهدد بأن "الإخوة المسلمين سيذبحون مثل الخنازير". وحذر أيضا من أنه سينتقم لمن سقطوا فى هجمات باريس.

ويقع المسجد الذى تلقى الخطاب فى المنطقة التى ينتمى إليها ثلاثة أشقاء على صلة بالهجمات الإرهابية فى العاصمة الفرنسية. وقال جمال حباشيش، رئيس رابطة مساجد مولنبليك والتى تضم 16 مسجدا من إجمالى 22 مسجدا فى بروكسل، إنه وجد الخطاب فى صندوق بريد بالمسجد وتقدم ببلاغ للسلطات البلجيكية حول هذا التهديد بالقتل.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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