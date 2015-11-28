مصرع مواطن واصابة اخر بحادث دراجة في دبا الفجيرة

لقي شاب مواطن مصرعه يبلغ من العمر 30 سنة ، في حادث مروع على طريق دبا باتجاه منطقة ضدنا مساء أمس ، وأصيب قريبه البالغ من العمر 32 سنة باصابات خطيرة نقل على اثرها للعلاج.

وفي تفاصيل الحادث فقد حاول قائدي دراجتين الانحراف المفاجئ على طريق ضدنا بدبا الفجيرة، ما أدى إلى اصطدامهما بسيارة نقل ، ليقع الحادث الاليم وينجم عنه وفاة قائد الدراجة الأولى في الحال متأثرا باصابته الخطيرة، فيما أصيب سائق الدراجة الثانية باصابات بليغة نقل على اثرها للمستشفى في حالة حرجة، ولم يتعرض قائد سيارة النقل وهو من الجنسية الباكستانية لاية اصابات ، حيث تم توقيفه وجار التحقيق معه.

وطالبت القيادة العامة بشرطة الفجيرة قائدي الدراجات بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور ، وتجنب السرعة الزائدة ولبس خوذة الراس والانتباه اثناء الانحراف المفاجئ، وترك مسافة آمنه والتاكد من خلو الطريق قبل دخوله، للحفاظ على سلامتهم وسلامة الاخرين.

>