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بالصور..وزير التموين من البحيرة: إقامة أكبر منطقة لوجستية بدمياط أولوياتنا

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قال وزير والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، إن مؤهلة لتكون أكبر مركز تجارى ولوجستى عالمى بميناء دمياط، لتجارة وتداول الحبوب والغلال بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف حنفى، خلال زيارته لمقر مواقع شركة القاهرة للدواجن بمنطقة النوبارية لافتتاح مجزر الشركة بالكيلو 45، أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع إقامة أكبر منطقة لوجستية بميناء دمياط وفقا لحركة التجارة العالمية، حيث إن مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم ولكننا نحصل على غير تنافسية وأن المشروع على رأس أولويات لتنفيذه فى أقرب وقت ممكن.

وأشار وزير التموين، إلى أنه سيتم إقامة أول وأكبر بورصة سلعية بالمنطقة يتم من خلالها عقد الصفقات والتخزين بمناطق لوجستية كبيرة لصوامع الغلال والسلع والمنتجات الغذائية الاستراتيجية بميناء دمياط ، موضحا أن المشروع سيمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء بعد أن تصبح أكبر مركز استراتيجى لحركة وتداول الحبوب.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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