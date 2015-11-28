شحن 18 ألف و300 طن بضائع عامة بميناء الأدبية

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، إن ميناء الادبية شهد أمس مغادرة 17 الف و 400 طن بضائع عامة ويستعد اليوم لشحن 18 الف و 300 طن بضائع عامة و ذلك من خلال استقبال السفينة لونا قادمة من اليمن لشحن 10الاف طن دقيق معبأ و السفينة الحاجة زينب قادمة من الصومال لشحن 8300 طن دقيق و مكرونة و بصل .

أضاف مصطفى فى بيان له اليوم، أن ميناء السخنة يشهد اليوم استقبال السفينة اليكسندروا و على متنها 52 الف و 250 طن سكر قادمة من البرازيل و ذلك لتكريرها بمصنع السكر بالسخنة .

>وصول 442 راكب و 221 شاحنة لميناء سفاجا، فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 217 راكب و 65 سيارة و 12 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 57 شاحنة و 11 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 60 راكب و 40 سيارة .

على جانب أخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة و على متنها 148 راكب و 18 سيارة و 1 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 11 راكب و 8 سيارة و السفينة الحرية 2 و على متنها 31 شاحنة و 5 راكب كما غادرت العبارة مسرة و على متنها 836 راكب و 29 سيارة و 17 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 81 شاحنة و 11 راكب .

>وصول 589 راكب لميناء نويبع.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينة بريدج و على متنها 17 براد كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 589 راكب و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 14 براد و 6 تريلا كما غادر الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 500 راكب و 3 سيارة و 2 باص .

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