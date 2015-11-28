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شحن 18 ألف و300 طن بضائع عامة بميناء الأدبية

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شحن 18 ألف و300 طن بضائع عامة بميناء الأدبية شحن 18 ألف و300 طن بضائع عامة بميناء الأدبية
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، إن ميناء الادبية شهد أمس مغادرة 17 الف و 400 طن بضائع عامة ويستعد اليوم لشحن 18 الف و 300 طن بضائع عامة و ذلك من خلال استقبال السفينة لونا قادمة من اليمن لشحن 10الاف طن دقيق معبأ و السفينة الحاجة زينب قادمة من الصومال لشحن 8300 طن دقيق و مكرونة و بصل .

أضاف مصطفى فى بيان له اليوم، أن ميناء السخنة يشهد اليوم استقبال السفينة اليكسندروا و على متنها 52 الف و 250 طن سكر قادمة من البرازيل و ذلك لتكريرها بمصنع السكر بالسخنة .
>وصول 442 راكب و 221 شاحنة لميناء سفاجا، فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 217 راكب و 65 سيارة و 12 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 57 شاحنة و 11 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 60 راكب و 40 سيارة .

على جانب أخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة و على متنها 148 راكب و 18 سيارة و 1 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 11 راكب و 8 سيارة و السفينة الحرية 2 و على متنها 31 شاحنة و 5 راكب كما غادرت العبارة مسرة و على متنها 836 راكب و 29 سيارة و 17 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 81 شاحنة و 11 راكب .
>وصول 589 راكب لميناء نويبع.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينة بريدج و على متنها 17 براد كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 589 راكب و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 14 براد و 6 تريلا كما غادر الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 500 راكب و 3 سيارة و 2 باص .
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