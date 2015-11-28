محافظ المنوفية يوافق على فتح 20 مخبزًا جديدا بالقرى والمناطق المحرومة

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على إنشاء 18 مخبزًا جديدًا لإنتاج الخبز البلدي المدعم بالقرى والمناطق المحرومة بنطاق المحافظة وتوابعها، موزعة بواقع 5 مخابز بنطاق مركز شبين الكوم، و2 مخبز بمركز ومدينة منوف و3 مخابز بمركز ومدينة أشمون، و 3 مخبز بالسادات و 2 مخبز بمركز ومدينة الباجور ومخبز بمركز ومدينة قويسنا و مخبز بمركز ومدينة تلا، ومخبز أخر بمركز ومدينة الشهداء وفى مركز بركة السبع قرر محافظ المنوفية غلق 3 محال لحين استخراج التراخيص اللازمة .

وذكر بيان للمحافظة أن الموافقة جاءت بعد التأكد من استيفاء هذه المخابز من اشتراطات المخابز البلدية من حيث المساحة والارتفاع وكامل التجهيزات بمعرفة لجنة المعاينات بمديرية التموين والتجارة للمحافظة، كما استثنى المحافظ مخبزا بلديا بمليج مركز شبين الكوم واخر بسبك الاحد مركز أشمون غير مستوفية لشروط الارتفاع أو المساحة حيث ان هذا النقص لا يتعدى 10% وتعد مطابقة طبقا لنص القانون وقرار اللجنة المختصة بالمعاينة ، وان هذا النقص أيضا لا يؤثر على البيئة الداخلية والخارجية للمخابز ولا يؤثر على سلامة العاملين بها.

فى سياق متصل قرر محافظ المنوفية غلق عدد من المحال التجارية والمخابز لمخالفتهم شروط التراخيص والصحة العامة ففي قرية البرانقة التابعه لمركز الباجور، تم غلق مخبز بلدي ملك ( ع. م.ع) لمدة ثلاثة شهور لعدم تسجيل حركة الدقيق فى الدفاتر لمدة شهر تقريبا كما تبين تأخر انتاج الخبز عن المواعيد المقررة وعدم وجود صاحب المخبز او المدير المسئول اثناء مرور الحملة كما قام شقيق صاحب المخبز بالتعدى على افراد الحملة.

كما قرر عبد الباسط غلق مخبز بلدي ملك (س.أ.س) لمدة 3 شهور لنقص وزن الرغيف بمقدار 20,5 جرام عن الوزن المقرر قرية ابو مشهر التابعه لمركز بركة السبع، وأيضا لتعدي نجل صحاب المخبز على افراد الحملة وخطف الاحراز والدفاتر ومنع الحملة من استكمال اجراءات التفتيش وقامت اللجنة بتحرير المحاضر اللازمة، وغلق مخبزين سياحيين احدهما بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف والأخر فى قرية ميت فارس التابعة لمركز بركة السبع لحين استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

أضاف البيان أنه بناءا على ما اسفرت عنه الحملة التى شنها مفتشي ادارة حماية المستهلك على عدد من المحال العامة والمطاعم بمركز ومدينة شبين الكوم للتأكد من وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط قرر محافظ المنوفية غلق عدد 9 محل بقالة و5 مطاعم لحين استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

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