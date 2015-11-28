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إصابة 17 طالبا باختناق داخل أتوبيس أثناء عودتهم من رحلة ببورسعيد

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إصابة 17 طالبا باختناق داخل أتوبيس أثناء عودتهم من رحلة ببورسعيد إصابة 17 طالبا باختناق داخل أتوبيس أثناء عودتهم من رحلة ببورسعيد
استقبل مستشفى دمياط العام فى الساعات الأولى من صباح اليوم أتوبيس رحلات به عدد من الطلاب الجامعيين من محافظة الإسكندرية وكانوا فى طريق عودتهم إلى محافظتهم بعد قضاء رحلة بمحافظة بورسعيد وأثناء عودتهم متخذين الطريق الدولى الساحلى وبالقرب من حدود محافظة دمياط تعرض عدد من الطلاب لحالات اختناق.

تم توجيه الرحلة إلى مستشفى دمياط العام وبالكشف عليهم تبين إصابة 17 طالبا من بينهم بحالة اختناق مفاجئ بسبب نقص التهوية داخل الأتوبيس مع كثرة المجهود البدنى.

تم إجراء الإسعافات اللازمة لهم والاطمئنان عليهم والسماح لهم بمغادرة المستشفى.

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مصر 365