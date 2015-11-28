"الأطباء": إجراءات مكافحة العدوى شكلية والمستشفيات تحولت لأماكن موبوءة

أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر ، أن هناك أطباء وأعضاء من الفريق الطبى يموتون سنويا بسبب إصابتهم بالعدوى، مشيراً إلى أن أعدادهم يصعب إحصاؤها فى ظل استمرار عدم اهتمام الدولة بذلك.

وأضاف "الطاهر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خلال مشاركته فى وقفة نقابة الأطباء حدادا على الدكتورة داليا محرز أمام مجلس الدولة، أن إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات شكلية، وعدد كبير منها لا يمكنه توفير أبسط الإمكانيات الخاصة بمكافحتها، والقليل فقط يحاولون تطبيقها، مما يحول المستشفيات إلى مناطق موبوءة تنقل المرض بين المرضى والفريق الطبى.

وأشار الأمين العام لنقابة أطباء مصرإلى أنه كان من المنتظر أن تصدر الدولة قرارات تمنع العمل داخل المستشفيات التى لا تلتزم بمعايير مكافحة العدوى، ورفع قيمته التى تتراوح ما بين 19 إلى 27 جنيها حفاظا على أرواح أعضاء الفريق الطبى.



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