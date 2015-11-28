مباحث الجيزة: ملثمان وراء استشهاد 4شرطيين فى استهداف كمين المنوات بالجيزة

قال اللواء خالد شلبي نائب مدير مباحث الجيزة، أن كمين المنوات القريب من منطقة سقارة الأثرية تم استهدافه برصاص ملثمين يستقلان دراجة بخارية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- استشهاد 4 من رجال الشرطة فى إطلاق مجهولين النار على كمين المنوات بالجيزة
وأضاف مدير المباحث، أن الملثمين استهدفا سيارة شرطة، تابعة لنقطة تأمين المنطقة الأثرية، مما أسفر عن استشهاد 2 من أمناء الشرطة ومجندين، لافتا إلى أنه فور وقوع الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية والعمليات الخاصه لتمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية المتورطة فى الحادث .
>- استشهاد 4 من رجال الشرطة فى إطلاق مجهولين النار على كمين المنوات بالجيزة