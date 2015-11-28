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"الأرصاد": انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة غدا.. وتوقعات بسقوط أمطار

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"الأرصاد": انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة غدا.. وتوقعات بسقوط أمطار "الأرصاد": انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة غدا.. وتوقعات بسقوط أمطار
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد، أنه من المنتظر أن يحدث انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة اعتبارا من غد الأحد، يبدأ غرب البلاد، على أن توالى انخفاضها اعتبارا من الاثنين حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، ثم يمتد هذا الانخفاض ليشمل كافة أنحاء الجمهورية اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وأوضح "عبد العال"، أنه سيصاحب انخفاض الحرارة سقوط للأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على السواحل الغربية للبلاد عند السلوم ومطروح والإسكندرية، على أن يمتد تأثيرها بكميات خفيفة وعلى مناطق دون الأخرى على الوجه البحرى والقاهرة وشمال ووسط سيناء، يصاحبها نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحى البحرين المتوسط والأحمر، مشيرا إلى أن ذروة هذه الحالة يومى الثلاثاء والأربعاء على أن يبدأ التحسن فى حالة الطقس اعتبارا من الخميس المقبل.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد، أن الأجواء على وجه العموم تسمح بالقيام بكافة الأنشطة اليومية لجميع المواطنين وأجهزة الدولة، والظروف الجوية مناسبة ومهيأة تماما لخروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى إعادة انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

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