انتبه.. التعرض للهواء الملوث يزيد من خطر إصابتك بأمراض القلب

تتواجد أمراض القلب بنسبة كبيرة بين الكثيرين، وينتج عنها العديد من المضاعفات التى تؤثر على الصحة والقلب، ووفقا لموقع "The times of india" الهندى فإن العديد من الدراسات، أشارت إلى أن التعرض للهواء الملوث على المدى الطويل يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويوضح الدكتور Dr Vishal Rastogi، مدير برنامج فشل القلب، أن فشل القلب هو حالة تحدث عندما يكون القلب لا يستطيع ضخ قدر كافٍ من الدم، وهو ما يجب أن يتم العمل على إيصال الدم للجسم، وبالنسبة لمصطلح فشل القلب فهو تعبير مضلل، لأن القلب لا يفشل تماما أو يتوقف، ومن الأعراض الأكثر شيوعا التى تدل على فشل القلب، ضيق فى التنفس وتورم فى الساقين والقدمين والشعور بالتعب بشكل سريع وضعف والشعور بالدوخة.

ويضيف Dr Rastogi elaborates قائلا: إن هناك أشخاصا وبعض العوامل التى تجعل الشخص أكثر عرضة لتفاقم الأعراض والإصابة بفشل القلب، هى الالتهابات الصدرية وعدم انتظام ضربات القلب الأذينى والبطينى وتناول بعض الأدوية المسكنة والكحول ووجود تدهور بوظائف الكلى، كما أن الهدف من علاج أمراض القلب هو منع حدوث تفاقم حاد للحالة.

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